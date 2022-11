Rapina violenta all’Esquilino | seguito sotto casa e preso a pugni per la catenina che indossava

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ennesimaa Roma. Lo hannoe lo hanno picchiato brutalmente, il tutto per portargli via lache portava al collo. A compiere l’aggressione tre uomini giovedì scorso: ma il loro tentativo di fuga con il bottino non è durato molto. A fermarli infatti ci ha pensato la Polizia tempestivamente intervenuta sul posto. Ma ecco cosa è successo. Arrestati tre stranieriperNella circostanza i tre malviventi, tre nordafricani di 22, 28 e 21 anni, hannola vittima all’interno dell’androne di un palazzo e, dopo averloe immobilizzato a terra, gli hanno strappato lache aveva al collo. Solo grazie al ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Focus sulla sicurezza a Inzago dopo lain una villa del Villaggio residenziale Proseguono le ... Proprio laaggressione ai due ha scatenato paura e preoccupazione in tutto il paese, ...Un 27enne somalo è stato bloccato mentre scappava con le mani e i vestiti insanguinati. Il ragazzo ha colpito un 43enne per strada e poi ha ferito l'amico che ha tentato di ... Rapina violenta Roma, aggredisce due uomini a bottigliate: arrestato per tentato omicidio Lo ha avvicinato, poi lo ha sorpreso. E lo ha aggredito picchiandolo brutalmente. Tutto questo per derubare la ‘sua’ vittima, un uomo romeno di 42 anni che si trovava in un giardino pubblico in zona G ...Bloccato dai Carabinieri mentre tentava la fuga con le mani e i vestiti insanguinati un 27enne somalo, senza fissa dimora. Ha prima aggredito un 43enne per strada e poi ha ferito l'amico che ha tentat ...