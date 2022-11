Qui Zingonia | notiziario del 6 11

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ripresa degli allenamenti questa mattina al Centro Bortolotti di. Archiviata la partita con il Napoli, si pensa già al turno infrasettimanale in casa del Lecce. La squadra oggi si è allenata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, sul campo per gli altri. Domani, lunedì 7 novembre, la preparazione proseguirà con un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Calcio Atalanta

...si è più potuto allenare con la squadra e non ha avuto più accesso al centro Bortolotti di. Dala decisione di andare a processo, e il 4 novembre si è tenuta l'udienza, inizialmente ...Noi però andremo aconsapevoli delle nostre forze e per fare punti. I primi giorni di ... La presentazione del matchATALANTA - Fioretto dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 1 - 2 - 3 con ... Qui Zingonia, si pensa già al Lecce Già archiviata la partita e la sconfitta contro il Napoli, l’Atalanta pensa a battere il Lecce mercoledì al Via del mare Ripresa degli allenamenti questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Arch ...I nerazzurri di Gian Piero Gasperini proseguono la preparazione in vista di sabato (ore 18,00) contro la capolista Doppia seduta oggi al ‘Centro Bortolotti’ di Zingonia per l’Atalanta di Gian Piero Ga ...