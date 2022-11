“Questa è Serbia” | migliaia in piazza contro le autorità del Kosovo Video

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov – Una ferita ancora aperta, uno strappo mai accettato e che continua a bruciare nel cuore dei Balcani. Le ultime, imponenti, proteste della minoranza serba insono come un’assordante fischio di una pentola a pressione abbandonata a se stessa e che potrebbe trasformarsi in una bomba non più gestibile. Derubricare il tutto a mera contestazione per la vecchia imposizione di targhe kosovare al posto di quelle serbe rischia dunque di allontanarci da una realtà esplosiva. E’ una rabbia mai sopita, che viene da lontano e che ha portato adessodi manifestanti a scendere innella città di Mitrovica, per affermare la loro appartenenza allae il netto rifiuto delle istituzioni di Pristina. “”: lo slogan che rompe il silenzio in ...

Su Faceboook, Kurti ha scritto: 'La, non essendo un Paese democratico, sta diventando uno strumento del Cremlino...è la loro battaglia personale per il potere, né per i cittadini né ......Auger - Aliassime (Canada) 3995 (+2) 7 Andrey Rublev (Russia) 3530 (+2) 8 Novak Djokovic () ... Top - 20 molto vicina per Lorenzo Musetti (23°), mentre sono risalitisettimana anche Lorenzo ...Belgrado, capitale della Serbia, Paese che ha vissuto una storia lunga e travagliata, è una città non ancora conosciuta dal turismo di massa e per questo visitarla è una vera scoperta. Bagnata dai ..."Questa è la Serbia" è lo slogan principale dei manifestanti, riporta l'agenzia di stampa serba Tanjung. Si stima che circa 150.000 persone di etnia serba vivano in Kosovo, regione che ha ottenuto ...