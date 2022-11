“Questa è pesante” Ilary Blasi mostra il nuovo look | ma tutti notano il dettaglio su Totti

(Di lunedì 7 novembre 2022) È la settimana della seconda udienza in tribunale, quella legata alla famosa “guerra dei Rolex” tra Francesco. Si fa riferimento alla famosa intervista dell’ex capitano della Roma al Corriere della sera, in cui Francescoaveva dichiarato che“è andata con suo padre a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo…”. La sua risposta è stata nascondere le borse dell’ex moglie “sperando in uno scambio ma non c’è stato verso”. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della presunta restituzione delle borse che Francescoavrebbe sottratto ...

PalermoToday

"Superare la contenzione fisica e lottare contropratica che, pur non essendo un atto medico, viene ampiamente applicata in circa 300 dei 320 ... 'A Roma la situazione èI lavori vedranno ...Tutto intorno, un buio, appiccicoso, come un destino beffardo. Il gelo che taglia le membra,... Altro che invasione E ho come l'impressione che il ministro dell'Interno, infase, sia un ... Al Castellammare calcio il big match di Serie C, vittoria pesante in casa del Palermo c5 e primato solitario Un'alimentazione invernale sana e corretta favorisce la perdita di peso. Scopriamo quali sono i migliori alimenti detox per restare in forma.Ma c’è la variabile tempo a pesare come una spada di Damocle sul futuro della storica ... Lo scenario che si sta prospettando è abbastanza preoccupante, pertanto è necessario porre fine a questa ...