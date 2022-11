Quelli che fanno il processo a Le Iene dopo il suicidio del 64enne che aveva fatto catfishing

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’esposizione mediatica, un annoi fatti, ha portato il(che ha subito una condanna per sostituzione di persona in seguito alcon cuiingannato un giovane di 24 anni di Forlimpopoli) a togliersi la vita. La sua vicenda, nella scorsa settimana, era stata raccontata dalla trasmissione Mediaset Le. In un servizio, si spiegava come l’uomo si fosse spacciato per una giovane modella di 20 anni, diventata il punto d’arrivo di una sorta di relazione virtuale per il ragazzo di 24 anni, Daniele, che –aver scoperto l’inganno – si è tolto la vita. La giustizia italiana ha riconosciuto la sostituzione di persona (reato previsto dal codice penale), ma non ha avuto elementi per giudicare l’istigazione alnei confronti della vittima. ...