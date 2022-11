Quarta Repubblica | oggi 7 novembre un nuovo appuntamento su Rete4

(Di lunedì 7 novembre 2022) . Le anticipazioni: immigrazione clandestina e molto altro Il braccio di ferro sui migranti tra il governo Meloni e le ong con navi nel Mediterraneo sarà il tema di primo piano domani sera a “”, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro ogni lunedì su Retequattro, a partire dalle 21.30. Leggi anche: IRAN, UN’ALTRA STUDENTESSA È STATA UCCISA NELLE PROTESTE Tra i servizi, un reportage dalla Danimarca dove la maggioranza di centrosinistra, appena riconfermata dagli elettori, si è detta favorevole a una politica di “zero rifugiati” e alla creazione di un centro per richiedenti asilo in Rwanda. Inoltre, un’inchiesta sul recente aumento di capitale da 2,5 miliardi di Monte dei Paschi di Siena e un approfondimento sugli attacchi degli ecoattivisti contro capolavori dell’arte in nome della lotta al ...

Nara nel 2018 è stata co - presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki - Taka - Il calcio è il nostro gioco e successivamente, nel 2020, opinionista dellaedizione del Grande Fratello ...La tappa di Coppa del Mondo a Verona è stata ladel girone dell'Europa Occidentale, dopo quelle di Oslo, Helsinki e Lione. Fino alla prossima primavera se ne succederanno altre dieci. Poi i ...Quarta Repubblica gli ospiti della puntata in onda lunedì 31ottobre 2022 su Rete 4. Stasera ci sarà il regista Enrico Vanzina tra gli altri ...Sono pochi i dubbi di Vincenzo Italiano a qualche ora dalla delicata sfida contro la Sampdoria. Come sottolineano anche i quotidiani, non dovrebbero esserci sorprese in difesa con Terracciano in porta ...