“Purtroppo non ce l’ha fatta” Musica sotto choc | lutto per la morte della grande cantante

(Di lunedì 7 novembre 2022) Mimi Parker, batterista,e cantautriceband indie del Minnesota Low è morta. L’annuncio è arrivato dal marito e compagno di band Alan Sparhawk. Alla Parker è stato diagnosticato un cancro alle ovaie nel dicembre 2020. Aveva 55 anni. La band ha condiviso la notizia sui social: “Amici, è difficile esprimersi in un breve messaggio. Mimi Parker è morta la notte scorsa, circondata dalla famiglia e dall’amore, compreso il vostro. Prega per lei è condividi questo momento con qualcuno che ha bisogno di te. L’amore è davvero la cosa più importante”. La notizia è arrivata dopo la cancellazione di una serie di spettacoli dal vivo a causasalute di Mimi Parker. Dopo una diagnosi alla fine del 2020, laha iniziato il trattamento per il cancro alle ovaie nel 2021 e ha rivelato pubblicamente il suo ...