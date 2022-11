Psg | Campos lancia la sfida al Bayern | “Vogliamo dimostrare di essere i migliori del mondo”

TUTTO mercato WEB

Dalla Spagna però riferiscono come, vista anche la concorrenza di Real Madrid e Barcellona per Skriniar, ilstarebbe virando con forza sul difensore francese., su richiesta di Galtier, ......un lungo pezzo all'evoluzione della figura di Lionel Messi all'interno dello spogliatoio del. E'... Messi ha anche un ottimo rapporto con Luis, il consulente del club parigino, e con il ... PSG-Bayern agli ottavi, Campos: "Vogliamo dimostrare all'Europa che siamo i migliori" O diretor desportivo do Paris Saint-Germain reagiu ao sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões que colocou o Bayern no caminho dos franceses. «Não estou surpreendido. Vamos ter dois grandes j ...Rafael Leao e Victor Osimhen sono tra i migliori calciatori della Serie A: ora c'è l'assalto del top club d'Europa ...