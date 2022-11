Pronto soccorso | la fuga dei giovani medici

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il 50% dei contratti d'emergenza-urgenza del concorso di specializzazione non viene assegnato perché non viene scelto. I motivi? Turni massacranti per mancanza d'organico, retribuzioni più basse rispetto al resto d'Europa, rischio più alto di contenziosi medico legali e aggressioni, poca flessibilità nell'attività libero professionale

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

E il titolare del negozio, uscito sabato daldove era stato ricoverato subito dopo aver subito l'aggressione a colpi di coltello, questa mattina sarà regolarmente al suo posto di ...Ma possedere un progetto(definitivo o esecutivo che sia) è il requisito in più per ...per progetti che riguardano la messa in sicurezza del centro abitato e dell'area della Madonna del,... Pronto soccorso, a Messina lo scandalo continua Ha tentato il gesto estremo, sedendosi su i binari, ma è stata salvata dal figlio. Il giovane 23enne l’ha strappata alla morte, convicendola ad alzarsi e raggiungere insieme i ...PONTE NELLE ALPI - Il rapinatore del negozio di alimentari ha un volto. Uno dei due malviventi che venerdì sera hanno assalito il negozio di alimentari di Franco Ardivel, a Ponte ...