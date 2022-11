Probabili formazioni Torino-Sampdoria | quattordicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I doriani hanno bisogno obbligato di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ilinvece, vuole provare a rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica, cercando di conferamare il nono posto. Chi vincerà? Calcio d’inizio mercoledì 9 novembre alle ore 20:45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici.– Torna dalla squalifica Linetty. Pellegri confermatissimo in attacco. Dietro invece chance dal 1? per Vojvoda, insieme a ...