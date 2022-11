Previsioni meteo | ritorna il caldo | è la prima Novembrata della storia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ancora due giorni di temperature in linea con quelle autunnali del periodo. Ma da mercoledì di nuovo clima mite su tutta la Penisola. Con termometri che potrebbero toccare i 25-27 gradi in Sardegna e in Sicilia. Nel fine settima atteso vento freddo dalla Russia

Il sito 'meteogiuliacci.it' ha pubblicato le ultime: la nuova settimana vedrà l'alta pressione impadronirsi dell'Italia, favorendo così il ritorno a condizionistabili e asciutte con ...Www.centrometeoitaliano.it Video: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videosPrevisioni meteo per il 7/11/2022, Cattolica. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima di 9°C e massima di 19°C Situazione in tempo reale: Secondo la ...In base alle previsioni di iLMeteo.it l’Italia resterà in qualche ... Sul resto delle regioni insiste invece un campo di alta pressione, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Il cielo si ...