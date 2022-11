Prefettura Salerno | incontro per disinnesco bomba ritrovata a Morigerati

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà un sopralluogo già fissato per il prossimo 16 novembre a, nel bosco dove è statalaaerea Amn 43 di fabbricazione americana e del peso di 500 libbre a decidere le modalità didell’ordigno bellico, scoperta da un cacciatore mentre si trovava nella zona. Questa mattina in, alla presenza della sindaca Vincenzina Prota e di tutti gli enti e forze dell’ordine interessati, in primis l’Esercito Italiano con le unità provenienti dal 21º Reggimento genio guastatori di Caserta, i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile, l’Asl, la Croce Rossa ed i vigili urbani del comune coinvolto, coordinata dal vice prefetto Amendola si è svolta una prima riunione nella quale con le mappe si è ...

