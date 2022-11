Prandini Coldiretti | “Noi siamo un modello sostenibile da prendere ad esempio a Cop27”

Lo ha detto il presidente dellaEttoreincontrando il ministro delle Politiche agricole Francesco Lollobrigida in occasione della Giornata della birra 100% made in Italy. "......Made in Italy con la preparazione dal vivo della popolare bevanda con la cotta in diretta di malto e luppolo nazionali a Palazzo Rospigliosi a Roma con il presidente dellaEttore, ...Il settore ha avuto uno sviluppo importante negli ultimi 20 anni, con un export in aumento del 12% nel 2022. I costi sempre più in salita però ...(Agenzia Vista) Roma 7 novembre 2022 “Difendere in maniera chiara i nostri prodotti anche in sede europea, lo abbiamo appena fatto con un voto contrario netto alla promozione orizzontale dei prodotti ...