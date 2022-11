“Posso rimanere incinta in modo naturale?”

Servizio Informazione Religiosa

Migranti, scontro Ong - Viminale, in 250 costretti aa bordo La questione migranti resta un fronte caldissimo per il governo , scontro aperto ... Nonche fare così, altrimenti violerei ...Nel primo caso la mia attività libero professionaleeseguirla solo all interno dell ospedale, ... " La politica deve capire che il medico non vuole piùin ospedale perché viene pagato ... Ucraina: Misericordie "in marcia per la pace, i mesi passano e non si può rimanere inerti"