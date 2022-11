Pogba | «Pimenta come una mamma per me Ecco come sto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il centrocampista francese della Juventus Paulè intervenuto sul palco del Golden Boy. Le sue dichiarazioni Le dichiarazioni di, intervenuto al Golden Boy: RAFAELA– «È la mia seconda, mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera. Mi ha fatto diventare più uomo, facendomi capire tante cose nel calcio e nella vita. È importante per me e per la mia famiglia»STA – «Meglio, diciamo meglio» CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.