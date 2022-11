(Di lunedì 7 novembre 2022) Il presidente americano sceglie di sacrificare i rapporti con l'Europa in cambio di qualche voto in piùelezioni di Midterm. Per una volta Francia, Germania e gli altri concordi: "L'Inflation Act minaccia l'industria europea"

L'HuffPost

... Ursula von der Leyen, si è sentita al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al quale ha garantito ancora soldi, "18da distribuire mensilmente, fino a 1,5e mezzo ......(dalla successione in consiglio di Luca De Meo ai rapporti con Dazn) fa da contraltare la... 'Meta " anticipa Bloomberg - potrebbe risparmiare da 3 a 4attraverso licenziamenti e tagli ... Pioggia di miliardi alle imprese Usa, Biden gioca sporco con l'Ue sui sussidi green Intanto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è sentita al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al quale ha garantito ancora soldi, “18 miliardi da ...Il presidente americano sceglie di sacrificare i rapporti con l'Europa in cambio di qualche voto in più alle elezioni di Midterm. Per una volta Francia, ...