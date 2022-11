Piantedosi | prima vittoria | l’Ong rinuncia alla missione – LIVE

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non sarà una strategia studiata, ma potrebbe funzionare. Dopo lo sbarco dei “fragili” sia dHumanity1 che dGeo Barents, i migranti rimasti a bordo delle due navi Ong sono in un limbo. Il governo ha ordinato alle Organizzazioni di levare l’ancora e tornare in acque internazionali, per poi chiedere ai rispettivi Stati di bandiera eventuale assistenza per gli stranieri. Le Ong si rifiutano di eseguire l’ordine, pronte anche ad una eventuale inchiesta per resistenza a pubblico ufficiale. Gli stranieri dunque restano lì, fermi al porto di Catania, con un’unica opportunità – al momento – che potrebbe portare al loro sbarco: che le autorità riconoscano lo stato di fragilità anche dei 35 rimasti a bordo della Humanity e dei 214 sulla Geo Barents. Segui la diretta sul braccio di ferro tra governo e Ong. 16.29, ...