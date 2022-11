Piacenza | donna muore schiacciata mentre lavora in vetreria di notte | Nicoletta Paladini aveva 50 anni

Nuova tragedia sul lavoro in Italia, questa volta a Borgonovo (Comune alle porte di) dove unadi 50 anni è morta dopo essere stata schiacciata sul posto di lavoro in una vetreria . Al ...9.55 Operaia muore schiacciata in vetreria Unadi 50 anni è morta nella notte dopo essere rimasta schiacciata mentre era al lavoro in una vetreria a Borgonovo, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaia poco prima ...Cronaca - morta mentre lavorava nella notte in una vetreria. È quello che è successo a una donna di 50 anni a Borgonovo , in provincia di Piacenza . I carabinieri ...Un’altra morte sul lavoro: una donna di 50 anni è morta stanotte dopo essere rimasta schiacciata mentre era al lavoro in una vetreria a Borgonovo, in provincia di Piacenza. La dinamica è ancora al vag ...