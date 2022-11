Pesca Sportiva | l’Italia è campione del mondo nella Trout Area

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ad Homoraciu in Romania gli Azzurri delladellacompiono una grande impresa, con 17 penalità conquistano la seconda edizione del Mondiale e si confermano campioni deldi questa specialità. Seconda la Romania con 36 penalità e terza la Georgia con 37 penalità. L'ottima prestazione della Nazionale italiana guidata da Stefano Branciari e Massimiliano Pagliaricci viene avvalorata dai risultati ottenuticlassifica individuale, Daniele Burchielli é per il secondo anno consecutivodel(leggi qui), argento per il rumeno Valentin Bosman, bronzo per Lorenzo Arenare e quarto posto per Davide Nedrotti. (Fonte Fipsas)(foto Fipsas)