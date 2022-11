“Per te è finita” Carlo III | la decisione choc che cambia tutto nella famiglia reale

La Legge per Tutti

Quest'Italia qui è'. Testuali parole, nel bel mezzo di una conferenza stampa ufficiale del capo del governo alla stampa nazionale e internazionale: curiosa uscitauna leader che fa del ......53:39 Conference, le possibili avversarie di Lazio e Fiorentina In Conference League èla ...Mourinho ecco le possibili avversarie: Ajax, Salisburgo, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, ... Locatore entra in casa affittata in nero: è violazione di domicilio Il ministro dei Rapporti con il Parlamento: «Fino a ieri siamo stati dall’altra parte, ora ci attende un compito enorme. La decretazione d’urgenza va limitata» ...I due si erano conosciuti in occasione del processo contro il tabloid The Sun, ma si sono lasciati dopo solo un paio di mesi di frequentazione ...