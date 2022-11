Pentathlon | Giorgio Malan | “Tolta l’equitazione | vogliono riprendere lo spirito militare Agli Europei per puntare a Parigi”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Siamo ormai nella fase finale di questo 2022, per cui si tratta del momento ideale per fare un bilancio preciso e approfondito della stagione sportiva a livello dimoderno. Nella video-intervista di OA Sport abbiamo avuto come graditissimo ospite uno degli astri nascenti di questa disciplina a livello italiano e internazionale, ovvero(Fiamme Azzurre). Torinese, classe 2000, il nostro portacolori ha vissuto un primo anno tra i senior davvero interessante, con risultati di rilievo e una crescita notevole., come si può valutare questo tuo 2022? “Senza dubbio un anno importante perchè era il primo a livello senior e si entrava nel vivo con i ‘grandi’. Una stagione importante e non semplice, dato che ho effettuato il salto djuniores e ora affronto atleti con molta più ...

