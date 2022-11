Pensione anticipata 2023 | come uscire prima dal lavoro Le opzioni per classe di età

Da Quota 41 a Opzione donna: le formule per latra conferme e novità. Ecco la mappa aggiornata con le soluzioni che dovrebbero essere ......solo a 67 anni di età e con 20 anni di contributi (di vecchiaia) o con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (...Durigon annuncia i dettagli della riforma del Reddito di cittadinanza ma il ministero del Lavoro guidato da Calderone nulla ha ancora deciso. Anche il Tesoro ...Opzione Uomo prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 58 anni con 35 anni di contributi e il ricalcolo dell’assegno col sistema contributivo per intero. Inoltre, sarebbe prevista ...