Pecco Bagnaia | ecco la fidanzata Domizia | spuntano foto pazzesche | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un trionfo tutto italiano quello che ha incoronato Francesco, campione di MotoGp nel 2022. E nelle ore in cui il 25enne riportava l'Italia in cima al mondo, a rimanere con il fiato sospeso c'era laCastagnini. È stata lei, nel box di Valencia, a sostenerema anche a raggiungere la cabina di commento Sky, dove attendevano il pilota della Ducati Guido Meda e Mauro Sanchini. "Non parla altrimenti piange di nuovo", ha rispostomentre lanon riusciva a proferire parola. Poco più grande di lui,ha 29 anni ed è una fashion buyer. La Castagnini acquista infatti capi delle varie maison di moda da portare nei negozi. Originaria come ...