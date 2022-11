Pd alle strette sul dopo Zinga | settimana decisiva per le dimissioni del governatore

(Di lunedì 7 novembre 2022)per il destino politico del Lazio. Si comincia oggi con la discussione in Consiglio regionale del «collegato» al Bilancio, ultimo atto della legislatura decennale targata Nicolaretti. Il voto definitivo della Pisana potrebbe arrivare già domani e ledeldem, eletto alla Camera dei Deputati il 25 settembre, sono attese al massimo entro il 10, giorno della relazione annuale della Corte dei conti. Il condizionale è d'obbligo considerato che il presidente della Regione uscente ha più volte spostato la data dell'addio al palazzone di via Cristoforo Colombo. Sul piatto del resto le candidature per le elezioni che si dovrebbero svolgere entro la prima metà di febbraio. A complicare le trattative in casa Dem non solo la difficoltà oggettiva a replicare «il campo ...

Media Inaf

Sul tavolo del c'è anche una misura per 'scongelare' i lavori bloccati dalle variesulle cessioni dei creditibanche che si sono succedute nell'ultimo anno. A parlarne è stato per primo ...... in realtà, alla biografia a magliedel celebre Vescovo di Acerra dedica uno solo dei suoi ... con un'assemblea infiammata proprio da don Riboldi, che fa una vera chiamataarmi contro i ... Una coppia alle strette Settimana decisiva per il destino politico del Lazio. Si comincia oggi con la discussione in Consiglio regionale del «collegato» al ...Dal luogo dell’eccidio nazista del 1944 fino al Divino Amore la consolare è piena di pericoli: se con le rotatorie la velocità si è ridotta, il traffico caotico non limita gli incidenti gravi ...