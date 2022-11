Pataccari Vauro lo insulta | Donzelli lo asfalta | basta una frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Botta e risposta in diretta da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata di domenica 6 novembre, trae Giovannisulla scelta del governo Meloni di reintegrare anticipatamente i medici e infermieri contrari al vaccino anti-Covid. "Già quando c'era odore di vittoria la Meloni è diventata super atlantista, super europea quindi visto che qualcosa doveva fare, ha fatto dei pateracchi". "Stiamo facendo quello che abbiamo sempre detto", ribatte il meloniano. "Io mi rimangio tutte le mie paure sull'autoritarismo, siete deinon dei fascisti", attacca feroce il vignettista. Qui lo scontro traa Non è l'arena "Io sono sempre molto paziente ma pataccaro saràe quello che dice", controbatte Giovanni. Che ...