Ottoper il clima del collettivo "Dernie're Re'novation" hanno bloccato la tangenziale di, per contestare il governo sulla ristrutturazione termica delle abitazioni. I dimostranti sono ...'Nel frattempo l'Onu dichiara l'impossibilità di rispettare gli accordi di- scrivono gliper l'ambiente in una nota stampa - la Meloni da i numeri sbagliati sul gas e Chloé, in ... Parigi, attivisti per il clima bloccano la tangenziale - Mondo Otto attivisti per il clima del collettivo 'Dernie're Re'novation' hanno bloccato la tangenziale di Parigi, per contestare il governo ...Roma, 7 novembre 2022 – Questa mattina una decina di cittadine e cittadini del gruppo Ultima Generazione ha bloccato nuovamente il traffico del Grande ...