Panini rustici ai peperoni | facilissimi e super saporiti!

(Di lunedì 7 novembre 2022) Se avete voglia di un pane fatto in casa, decisamente diverso dal solito, potete realizzare, senza alcuna fatica, iai. Questa ricetta vi permetterà di preparare dei manicarettimorbidi, da mangiare con gusto in qualsiasi momento della giornata. Deliziosi e nutrienti, piaceranno davvero a tutti! Occorreranno degli ingredienti semplici e facilmente reperibili in qualunque cucina. Cosa aspettate? Mettetevi ai fornelli!ai: ingredienti Preparate l’impasto con gli ingredienti: 600 gr di farina 200 ml di acqua tiepida 45 ml di olio vegetale 16 gr di zucchero semolato 200 ml di latte caldo 10 gr di burro 6 gr di lievito secco 1 albume d’uovo 8 gr di sale Spennellate l’impasto con: 1 cucchiaino di yogurt 1 tuorlo d’uovo Decorate con: 100 gr di formaggio ...

