“Padre assente con il nostro secondogenito” “Non è mio figlio” | bufera sulla storia della famosa blogger Julia Elle Chi mente?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Anche l’aplomb fatato del mondo di, alias laDisperataMamma, finisce nella. La 34enne torinese tra le più amate influencer sui social (650mila follower solo su Instagram) sta cercando in queste ore di districare un complesso groviglio di date, dichiarazioni, fatti e verità riguardanti l’ex compagnodei suoi figli. Premesso che nello storytelling che ha elevato a faro di mamma appassionata e bastonatasui social è proprio il tono strappalacrimecon il suo ex, ecco che sbucano incongruenze dai suoi racconti e un intervento diretto proprio dell’ex, tal Paolo Paone che racconta un’altra versione del recente passato con la sua ex compagna. Ma andiamo con ordine. ...