(Di lunedì 7 novembre 2022) L'ex fantasista dele oggi al Lille, Adamha parlato a La Voix du Nord della sua esperienza in Italia non usando parole gentili...

Ounas: 'Ho sbagliato a firmare per il Napoli, era meglio la Roma. Crotone Mia moglie mi disse di svegliarmi...' L'esterno offensivo algerino, tornato in Francia a fine estate, ha espresso tutto il proprio rimpianto per l'avventura in azzurro, iniziata nel 2017 ...Adam Ounas prima di Lille-Rennes commenta la sua avventura al Napoli: "Non dovevo mai firmare per gli azzurri".