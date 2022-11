OTTAVI CHAMPIONS | MILAN-TOTTENHAM | NAPOLI-EINTRACHT E INTER-PORTO

Sarà Juventus - Nantes agli spareggi per accedere aglidi Europa League. Con la prima sfida allo Stadium, il 16 febbraio, e il ritorno in terra transalpina, sette giorni dopo. I francesi, come la squadra di Allegri, sono reduci da un avvio di ...... e un altro a Nyon, dove il Diavolo ha rivissuto emozioni speciali, tenute nel cassetto per nove anni: aglidisarà Milan - Tottenham. Ovvero Pioli contro Conte: aria di vecchio ...Si decidono le rivali delle italiane in coppa per l'inizio della fase a eliminazione Nell'ultimo turno della fase a gironi, il Bayern ha centrato il 34° risultato utile consecutivo in… Leggi ...Saranno Eintracht Francoforte-Napoli, Milan-Tottenham e Inter-Porto le gare degli ottavi di finale di Champions League, dopo il sorteggio svolto a ...