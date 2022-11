Openjobmetis Varese | nel blitz di Scafati il miglior Caruso visto in Serie A 23 punti e 24 di valutazione

Leggi su seriea24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Quarta vittoria stagionale per lache supera ala Givova per 93-101. Era dalla stagione 2012/13 chenon otteneva almeno 4 vittorie nelle prime 6 gare, quando la prima sconfitta arrivò addirittura alla 10ª giornata contro Roma, dopo nove vittorie consecutive. Nuovae prestazione offensiva per i biancorossi, dato che i 101segnati sono il nuovo record persegnati; l’è anche la squadra con l’attacco più prolifico in questa stagione, davanti a Pesaro (88.2) e Brescia (86.2). Grazie ad un ottimo 25/33,realizza il nuovo primato assoluto stagionale per percentuale da duecon il 75.8%. La precedente prestazionee era il ...