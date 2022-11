Ong contro il governo | l’avvocato della Humanity | «Il capitano non obbedirà ai decreti» E i migranti a bordo rifiutano il cibo

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 novembre 2022) «Il decreto dei ministeri non sarà ottemperato dal». Lo ha dettodell’ong SOS, Riccardo Campochiaro, in riferimento alla direttiva delche intima alla nave1 di lasciare il porto di Catania con i 35rimasti a. «Restiamo in attesa, come in altri casi potrebbe esserci una rivalutazione da parte del ministero in autotutela – ha aggiunto Campochiaro – confermando l’intenzione di presentare ricorso in Tribunaleil decreto domani, martedì 8 novembre. «Non ci sono alternative per smuovere la situazione che sembra essere stagnante», ha spiegato. A1, intanto, riporta il CorriereSera, decine di ...