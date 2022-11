Oms | almeno 15 000 morti per il caldo nel 2022 in Europa

15.000 persone sono morte in Europa per cause direttamente legate al caldo nel 2022. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. La stima, ancora incompleta, pubblicata oggi dall'...Secondo l'le temperature estreme hanno causato la perdita di oltre 148.000 vite nella regione europea negli ultimi 50 ...Nel dettaglio si parla di 4.500 morti in Germania, quasi quattromila in Spagna, oltre 3.200 in Gran Bretagna e un migliaio in Portogallo. Ma i numeri "dovrebbero aumentare, visto che diversi Paesi han ...Secondo l'Oms le temperature estreme hanno causato la perdita di oltre 148.000 vite nella regione europea negli ultimi 50 anni.