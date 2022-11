Novità Governo Meloni | in arrivo Decreto Aiuti 4 Le misure

(Di lunedì 7 novembre 2022): innei prossimi giorni un nuovo, il quarto della serie inaugurata sotto Draghi. L’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia si concentrerà sul rincaro delle bollette di luce e gas oltre che sul contenimento del prezzo di benzina e diesel. Ecco in breve qualidovrebbe contenere il provvedimento.: inil: nei prossimi giorni, a quanto pare già entro questa settimana, arriverà ilquater. Con il provvedimento – dovrebbe valere in ...

...il tema delle plusvalenze per operazioni di scambio (è) un tema che oggi non registra alcuna,... si tratta di iniziative di buonsocietario adottate nel contesto emergenziale della ...Queste le principaliannunciate in tema di estrazioni offshore dalMeloni al termine del Consiglio dei ministri di venerdì scorso, 4 novembre. Ledella gas release arriveranno ...