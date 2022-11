(Di lunedì 7 novembre 2022) Il Napoli dovrà affrontare i tedeschi dell’Eintracht di Francoforte, nella sfida valida per gli ottavi di UEFA Champions League. I campioni in carica dell’Europa League sono una squadra che fa dell’atletismo e del fisico le sue principali caratteristiche, i tedeschi presentano un bilanciato mix fra giocatori d’esperienza e giovani talenti in rampa di lancio. Tra le varie personalità che hanno espresso la loro opinione sul sorteggio degli azzurri, c’è il neo-di Napoli Gaetano Manfredi, il quale ha espresso la sua opinione sul match del 21 febbraio prossimo, oltre che aggiornare sulla situazione dell’impianto simbolo della città, lo Stadio Diego ArmandoManfredi Manfredi: “È ildi intervenire sul” Ilè intervenuto ai ...

Spazio Napoli

Laè che si è fermato anche Sirigu , al secondo problema muscolare dell'anno. Il report: "... Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma domani allo Stadioper la ...Insomma, alsi preannuncia un ambiente caldissimo. Ricordiamo anche una regola che non è più una, ma che da tempo governa il calcio europeo: i gol in trasferta non valgono più, quindi ... Novità al Maradona, l’annuncio del sindaco: “È il momento giusto”