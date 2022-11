(Di lunedì 7 novembre 2022) Giorgia Meloni e il governo da lei presieduto continuano a tenere la linea dura, e per molti illegale, sulla questione delle navi ong che aspettano di poter attraccare nel porto di Catania , in attesa ...

Globalist.it

Il ministroha parlato da Treviso, durante una visita ufficiale nei tribunali veneti. 'La selezione la fanno gli scafisti. I poveri tra i poveri, vecchi, malati, moribondi, rimangono lì. ...'La frase che abbiamo scelto per la copertina - aggiunge - è la frase pronunciata da Carlo, ...di sbarchi ed è l'uomo che col decreto Salvini chiudeva i porti. Ma il problema non è lui. ... Nordio parla del caso migranti: “La selezione la fanno gli scafisti. Li accettiamo perché siamo rassegnati” Carlo Nordio, ministro della Giustizia del governo Meloni, ha parlato del caso legato ai migranti e al provvedimento di "selezione" prima dello sbarco nel porto di Catania: "La selezione la fanno gli ...Noi li prendiamo non perché siamo buoni ma perché siamo rassegnati". Il ministro Nordio ha parlato da Treviso, durante una visita ufficiale nei tribunali veneti. "La selezione la fanno gli scafisti. I ...