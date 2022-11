Non urli | sa chi non vuole gli immigrati delle ong? | bomba-Sallusti | buonista zittito in tv

ong>delle

ong>delle

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) A Non è l'Arena scontro acceso tra il direttore di Libero, Alessandroe un attivista che difende la politcaong> porte aperte dal porto di Catania. Lo scontro si accende dopo una frase del manifestante che afferma: "In questo momento, mi voglio disinteressareong> loro nazionalità, ci sono 35 migranti che di fatto sono su quella nave. Non sono solo migranti, sono dei naufraghi". Subito dopo il dibattito si accende: "Ripeto sono dei naufraghi e il diritto internazionale prevede la concessione di un porto sicuro per chi viene salvato in mare. Ecco, per quei 35 migranti questo diritto non c'è. E tutto ciò avviene perché il governo deve fare propaganda". A questo punto arriva la replica, dura e chiara, del direttore di Libero: "Il governo non sta ...