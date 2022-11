(Di lunedì 7 novembre 2022) Sono stati notificati 50mila euro di sanzione per le ong che non lasceranno il porto di Catania ma Humanity 1 punta i piedi: "Non lasceremo il porto"

ilGiornale.it

... Tajani risponde: "Vogliamo rafforzare il rapporto con Berlino, perché la Uesia solo a trazione franco - tedesca". Infine sulle armi all'Ucraina il ministro conferma che "ciin ...Continueremo ad inviare armi a Kiev 'Ciin sintonia con Ue e Nato, rispettando le decisioni del Parlamento. Bisogna consentire all'Ucraina di difendersi, altrimentic'è la pace ma la ... "Non ci muoveremo da qui". Le ong sfidano così il governo italiano Sono stati notificati 50mila euro di sanzione per le ong che non lasceranno il porto di Catania ma Humanity 1 punta i piedi: "Non lasceremo il porto" ...Sul tavolo alla Farnesina una serie di emergenze. Non ultima la tensione in Serbia e Kosovo, con l’intervento degli ambasciatori italiani, che si aggiunge alle questioni dei migranti, dove ...