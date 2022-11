NJPW | Annunciata la finale per il titolo TV

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il 4 Gennaio 2023 si terrà al Tokyo Dome la diciassettesima edizione diWrestle Kingdom e un terzo match è stato annunciato per lo show più importante nella terra del Sol Levante, dopo Jay White vs. Kazuchika Okada per l’IWGP World Heavyweight Championship e Taiji Ishimori vs. El Desperado vs. Hiromu Takahashi vs. Master Wato per l’IWGP Junior Heavyweight Championship. Si tratta delladel torneo valevole per decretare il primoWorld Television Champion e vedrà contrapposti Ren Narita e Zack Sabre Jr. Per arrivare in, Narita ha dovuto sconfiggere Tomohiro Ishii, Toru Yano e SANADA, mentre Sabre ha avuto la meglio su Alex Zayne, David Finlay ed EVIL. Si tratta del primo scontro tra i due.