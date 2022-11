Nikita delusa dal suo “fidanzato” lo molla mentre parla con gli altri vipponi e spiega perchè

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, in diretta con Alfonso Signorini,ha scoperto che la sua storia d’amore, iniziata qualche tempo prima del reality di Canale 5 non era più tanto privata. In diretta infatti è stato mandato in onda un video che lei aveva montato e che quindi, solo persone a lei vicine, hanno potuto far avere ad Alfonso Signorini.quindi ha fatto bene i conti e si è resa conto che probabilmente è stato l’uomo che frequentava, che non definisce neppure, a farlo avere agli autori. E’ Valerio Tremiterra la persona con cuistava uscendo prima che il GF VIp iniziasse e i due, prima dell’entrata in casa della Pelizon avevano anche fatto un patto. Mantenere tutto riservato in modo da decidere, dopo il percorso dinel gioco, che cosa fare. E il ...