Nicoletta | schiacciata da un macchinario in vetreria durante il turno di notte

Leggi su agi

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Incidente mortale sul lavoro alle 3 dellatra domenica e lunedì in unadi Borgonovo, in provincia di Piacenza. La vittima è una donna di 50 anni,Paladini, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è rimastatra une un nastro trasportatore ed è morta. Per liberare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. La Procura di Piacenza ha aperto un'inchiesta e sottoposto a sequestro il luogo dell'incidente. Disposta anche l'autopsia. Paladini lavorava in quell'azienda da moltissimi anni e non sono per ora emersi testimoni dell'incidente. I dipendenti delladi Borgonovo hanno proclamato lo stato di agitazione e la totale astensione dal lavoro che riguarda anche gli appaltatori.