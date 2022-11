Next Gen Atp Finals | Musetti | “Sono maturato come atleta | mi sento più tranquillo”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Milano – Fiducioso e ottimista. Si presenta così Lorenzoal media day che anticipa al Pala Alpitour di Milano l’inizio delle Intesa SanpaoloGen ATPin programma dall’8 al 12 novembre, e trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Il carrarino, in campo anche l’anno scorso, guida il Gruppo Rosso insieme a Jack Draper, Chun-Hsin Tseng e Dominic Stricker. I quattro, presenti insieme in conferenza stampa, vanno molto d’accordo e si vede. “Abbiamo condiviso tanti momenti, siamo cresciuti insieme, è bello essere qui tutti insieme” racconta. Rispetto a un anno fa, gli orizzonti del carrarino sidecisamente allargati. Ha vinto due titoli ATP, i primi della carriera, ad Amburgo e Napoli, è entrato per la prima volta in Top 25 e ha raggiunto a Parigi-Bercy i primi quarti ...

... proiettato alle Nitto Atp Finals da prima riserva dopo la straordinaria vittoria del Masters 1000 di Parigi - Bercy, saranno tre i tennisti italiani impegnati alle finali a Milano, da ... Francesco e Matteo, oltre a Musetti, saranno protagonisti alle finali Next Gen in programma da martedì. Ma non sono soli: ecco i giovani italiani da tenere d'occhio ...