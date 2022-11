Nella guerra migranti e Ong Meloni incassa il plauso di Orban | Visegrad è tra noi | come il fascismo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Basta questo tweet per dar conto di chi ci governa. Dimmi con chi vai ti dirò chi sei. Con chi va, politicamente parlando, Giorgia, Globalist lo ha raccontato in decine di articoli. 'Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. L'Italia ...

... che ha bandiera tedesca, sono presenti 89 migranti, dopo che 4 persone sono state evacuate... Gli effetti delladel Kosovo da un lato e le persone in fuga da Africa e Medio Oriente dall'...Per la seconda voltavita della maggior parte di noi , siamo in. Più e più volte , abbiamo cercato di trovare una via pacifica fuori delle differenze tra noi e coloro che ora sono i ...(VLCC Young Yong: foto courtesy Ministry of Transportation Republic of Indonesia) Utilizzare una flotta ‘ombra’ per ovviare alle sanzioni USA ...Per la seconda volta nella vita della maggior parte di noi, siamo in guerra. Più e più volte, abbiamo cercato di trovare una via pacifica fuori delle differenze tra noi e coloro che ora sono i nostri ...