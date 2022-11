Nel caso dell’uomo che aveva manipolato Daniele | entrambi suicidi | non parlerei di rimorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Vana è la ricerca da parte di tanti commentatori di un ‘senso di colpa’ o di un ‘ravvedimento in extremis’ che possa giustificare il suicido del 64enne di Forlimpopoli che, spacciandosi per una donna (‘Irene’), ha ingannatosulla sua reale identità, anch’egli morto suicida dopo aver scoperto la verità. Dalla posizione di oggetto amato costui, dopo averne carpito la fiducia, ha dato via ad una relazione virtuale basata su un identità non vera, portandolo ad uno stato di disperazione anticamera del gesto fatale. ‘Irene’ non voleva certo la morte del ragazzo nel quale questa ‘relazione’ ha tuttavia slatentizzato fragilità ignote anche ai suoi genitori. In casi come questi, solitamente privi di senso di colpa, non dobbiamo usare termini quale ‘’ o ‘ravvedimento’, contemplando nella loro natura il puro piacere di dissimulare la realtà per ...