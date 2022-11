Napoli | Spalletti | 'Evitare il PSG fa piacere | ma l'Eintracht ha vinto l'Europa League Sarà tosta'

... con sei lunghezze di vantaggio sulla seconda (il Milan) e prima nel girone di Champions League, dove ha sorpreso con le sue prestazioni tutta Europa, ildei sogni di Lucianoè l'...L'urna di Nyon ha sorriso alle tre italiane impegnate in Champions League . Ildi Luciano, infatti, se la vedrà contro l'Eintracht Francoforte, evitando così il Psg (unico vero spauracchio per gli azzurri), l'Inter se la vedrà con il Porto mentre il Milan ...Anche Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà il Napoli opposto all'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale: «A questi livelli sono ...Il Napoli ha pescato l'Eintracht Francoforte, urna molto benevola per gli azzurri di Spalletti. Enrico Varriale ha così commentato su Twitter: "Eintracht-Napoli, per una volta sorteggio generoso per ...