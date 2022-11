Napoli | Spalletti | «Eintracht? A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato al sito web ufficiale azzurro circa il sorteggio di Champions League Luciano, allenatore del, ha commentato al sito web ufficiale del club il sorteggi di Champions League contro l’Francoforte. PAROLE – «A, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’di Francoforte è la detentrice dell’Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non che ilammirato in queste settimane debba aver paura di nessuno, ma quando riprenderà la Champions a febbraio non si sa mai quale sarà la condizione.sarà ben felice di ..."Quasi tutti avrebbero lanciato Raspadori al posto di Kvara, invece Spalletti ci ha visto giusto con Elmas che ha fatto spesso il quinto poiché l'Atalanta spinge da quel lato. Anche il Napoli è ...Due i precedenti, in Coppa delle Alpi nel '68, successo dei tedeschi per 2-1, e agli ottavi di finale di Coppa Uefa nel 1994: l'Eintracht si impose per 1-0 sia in Germania sia a Fuorigrotta ...