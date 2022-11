Napoli pesca l'Eintracht Francoforte in Champions. Alla scoperta dei tedeschi

Dopo il sorteggio Spalletti non nasconde il sospiro di sollievo: 'Meglio del Paris Saint - Germain, ma restano ...Punti chiave 14:14 Fiorentina contro il Braga 14:12 Lazio contro il Cluj 13:15 La Romail Salisburgo 13:11 La Juve trova il Nantes 12:18 L'Interil Porto 12:16 Per ilc'è l'Eintracht 12:15 Milan contro il Tottenham 11:16 Come funziona il sorteggio"Credo che il Milan abbia pescato l'avversario più complicato ... non ha la stessa solidità degli altri club italiani. Per quanto concerne il Napoli, sono aumentate le aspettative dello scudetto dopo ...Gli azzurri di Spalletti hanno pescato la squadra tedesca dello juventino Kostic: l'andata si giocherà in Germania ...