Napoli | l’obiettivo è blindare Kim | c’è una clausola da eliminare!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tra le più piacevoli sorprese di questo superdi inizio stagione c’è sicuramente Kim Min-jae. Acquistato l’estate scorsa dal Fenerbahce per sostituire il partente Koulibaly, il difensore è subito diventato il baluardo della retroguardia partenopea, riuscendo anche a conquistare il premio di miglior giocatore del mese di ottobre dalla Lega Serie A. Kim CalciomercatoCome riporta il Corriere dello Sport, però, all’interno del contratto del coreano è presente unache si avvicina ai 50 milioni di euro per l’estero, valida dal 1° al 15 luglio 2023. La societàdovrà affrettarsi per eliminarla e far dormire sonni tranquilli ai tifosi azzurri, che spingono per la permanenza di uno dei loro pupilli. Francesco Flauto