Napoli | Il sindaco Manfredi | “Stadio Maradona? E' il momento è giusto per migliorarlo”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 7 novembre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” , è intervenuto Gaetanodi. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni dell'emittente napoletana: “-Eintracht? E’ andata bene, ma a volte giocare con squadre che consideriamo più deboli diventa pericoloso perché si abbassa la tensione. -afferma- L’Eintracht l’anno scorso ha fatto un’ottima stagione, quest’anno una buona qualificazione per cui bisogna metterci sempre grande attenzione. Il calciorappresenta una grande immagine per la città, soprattutto questoche gioca bene, valorizza tanti giovani ed ha una gestione molto efficiente, quella di De Laurentiis. -prosegue- Questorappresenta per la ...