Napoli-Empoli | la probabile formazione degli azzurri | spazio a Raspadori

(Di lunedì 7 novembre 2022) Jackpotrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l’La redazione di SkySport tenta di anticipare le mosse di Luciano Spalletti in vista … L'articolo proviene da Forz.net.

Per gli azzurri c'è da rompere il tabù toscano: l'anno scorso due sconfitte che costarono il sogno ...Il Milan di Stefano Pioli non intende fermarsi. Vuole ancora vincere. Perché l'obiettivo è 'restare attaccati al'. Unche sembra inarrestabile (alle 18,30 ospita al Maradona l', alla stessa ora Spezia - Udinese). E come dice il tecnico rossonero, alla vigilia della gara contro la Cremonese (alle 20,45 ...Il Napoli di Spalletti giocherà domani al Maradona contro l'Empoli. Il club toscano giocherà senza nulla da perdere, parla un grande ex.Il Milan di Stefano Pioli non intende fermarsi. Vuole ancora vincere. Perché l’obiettivo è «restare attaccati al Napoli». Un Napoli che sembra inarrestabile ...